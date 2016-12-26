Alanyaspor maçlarında tercih "Üst"
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ALANYASPOR MAÇLARINDA TERCİH "ÜST"

Alanyaspor maçlarında tercih "Üst"

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında istediği sonuçları alamayan Aytemiz Alanyaspor'un oynadığı 16 karşılaşmada toplam 53 gol atıldı.

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Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında istediği sonuçları alamayan Aytemiz Alanyaspor'un oynadığı 16 karşılaşmada toplam 53 gol atıldı.

Süper Lig'de sezonun geride kalan 16 haftasında 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Alanyaspor, 18 puanla 14. sırada ilk yarıyı tamamladı. Akdeniz temsilcsinin oynadığı 10 karşılaşma da gollü geçti ve 2,5 gol üstü ile tamamlandı.

Alanyaspor'un Gollü Maçları

Beşiktaş 4 - 1 Alanyaspor  

Alanyaspor 2 - 1 Antalyaspor  

Alanyaspor 3 - 0 Trabzonspor  

Adanaspor 3 - 2 Alanyaspor  

Alanyaspor 0 - 5 Başakşehir      

Kasımpaşa 2 - 1 Alanyaspor  

Alanyaspor 4 - 3 Gaziantepspor 

Alanyaspor 3 - 0 Kayserispor      

Alanyaspor 2 - 3 Konyaspor     

Galatasaray 5 - 1 Alanyaspor 

 

 
 
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