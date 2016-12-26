Brezilya'da şirket kuruyor!
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BREZİLYA'DA ŞİRKET KURUYOR!

Brezilya'da şirket kuruyor!

Transfer için Brezilyaya çıkarma yapacağı bildirilen F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırımın asıl amacı başka çıktı.

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Transfer için Brezilyaya çıkarma yapacağı bildirilen F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırımın asıl amacı başka çıktı. Yıldırım, kulübe futbolcu kazandırma amaçlı kuracağı fon şirketi için imzaları atmaya gidiyor.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, daha önce izlenip beğenilen futbolcular hakkında transfer çalışmaları yapmak üzere bu hafta içinde Brezilya'ya gideceği bildirilmişti. Ancak uzun zamandır planlanan bu seyahatin amacı bambaşka çıktı... 

Yıldırım, 1.5 yıldır üzerinde çalışılan fon şirketinin kuruluşu için son imzaları atmak üzere Sao Paulo'nun yolunu tutacak. Bu şirket üzerinden, gelecek vadeden oyuncuların haklarının belli kısmı satın alınacak. Böylece, hem en ucuz yolla Fenerbahçe'ye futbolcu geçişi sağlanacak hem de bu oyuncuların satışından para kazanılacak. 

Futbolcu alıp-satan fon şirketinin Fenerbahçe ile organik bağı bulunmayacak. Şirket İstanbul'dan yönetilecek. Daha önce Fenerbahçe'de oynamış kulüple ilişkileri bulunan bir isim de başına geçecek.

ÇOĞUNU SCOUT'LAR İZLEDİ 

Sarı-lacivertli kulübün, scoutlar Kemalettin Şentürk, Saffet Akbaş ve Müjdat Yetkiner sayesinde Güney Amerika'da çok büyük bir futbolcu veri tabanı var. Bu üç ismin izlediği birçok futbolcu, başkan Aziz Yıldırım tarafından kurulacak fon şirketinin portföyüne kazandırılmaya çalışılacak.

 

 
 
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