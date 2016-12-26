QUARESMA, OĞUZHAN ÖZYAKUP'A NE DEDİ?

Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, sahada Bırak Cenk atsın dediği Ozzie'ye mücadelenin ardından da Tahtaya kimin ismi yazılmışsa o kullanmalı. Önemli olan takımdır, golü atıp kahraman olmak değil dedi.
Beşiktaş'ın Gazianteple oynadığı maçta kazanılan penaltı sonrası atışı Oğuzhan Özyakup'un kullanması eleştirildi. Şenol Güneş, maçın ardından yaptığı açıklamada, Bazen maçlardan önce tahtaya 2-3 penaltıcı yazarız. Ancak bu kez sadece Cenkin adını yazmıştım. Hata Cenkin. Oraya kimseyi yaklaştırmamalı. Ancak kendini kötü hissediyorsa bırakabilir demişti.
Bilindiği üzere Oğuzhana atış öncesinde de Quaresmadan uyarı gelmişti. Portekizli oyuncu, Cenke verdiği topu Oğuzhanın alması üzerine, takım arkadaşının yanına gidip Bırak Cenk kullansın demişti ancak Ozzie, atışı gole çevireceğinden emin olduğu için topu bırakmamıştı.
KAÇIRMANA KIZMIYORUM
Fakat Oğuzhanın penaltıda G.Antep kalecisi Gökhan Değirmenciyi geçememesi sonrası bu konu soyunma odasına da taşındı. Oğuzhan'la konuşan Quaresma, Hoca tahtaya Cenkin ismini yazmışken penaltıyı bir başkası kullanmamalıydı. Kimin adı yazılmışsa o atmalı. Ben penaltıyı senin kaçırmış olmana kızmıyorum elbette. Herkes kaçırabilir. Belki Cenk de kaçıracaktı, bunu bilemeyiz. Önemli olan takım, golü atıp kahraman olmak dedi.