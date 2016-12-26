QUARESMA, OĞUZHAN ÖZYAKUP'A NE DEDİ?

Beşiktaş'ın Gazianteple oynadığı maçta kazanılan penaltı sonrası atışı Oğuzhan Özyakup'un kullanması eleştirildi.

Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, sahada Bırak Cenk atsın dediği Ozzie'ye mücadelenin ardından da Tahtaya kimin ismi yazılmışsa o kullanmalı. Önemli olan takımdır, golü atıp kahraman olmak değil dedi.

Beşiktaş'ın Gazianteple oynadığı maçta kazanılan penaltı sonrası atışı Oğuzhan Özyakup'un kullanması eleştirildi. Şenol Güneş, maçın ardından yaptığı açıklamada, Bazen maçlardan önce tahtaya 2-3 penaltıcı yazarız. Ancak bu kez sadece Cenkin adını yazmıştım. Hata Cenkin. Oraya kimseyi yaklaştırmamalı. Ancak kendini kötü hissediyorsa bırakabilir demişti.



Bilindiği üzere Oğuzhana atış öncesinde de Quaresmadan uyarı gelmişti. Portekizli oyuncu, Cenke verdiği topu Oğuzhanın alması üzerine, takım arkadaşının yanına gidip Bırak Cenk kullansın demişti ancak Ozzie, atışı gole çevireceğinden emin olduğu için topu bırakmamıştı.

KAÇIRMANA KIZMIYORUM



Fakat Oğuzhanın penaltıda G.Antep kalecisi Gökhan Değirmenciyi geçememesi sonrası bu konu soyunma odasına da taşındı. Oğuzhan'la konuşan Quaresma, Hoca tahtaya Cenkin ismini yazmışken penaltıyı bir başkası kullanmamalıydı. Kimin adı yazılmışsa o atmalı. Ben penaltıyı senin kaçırmış olmana kızmıyorum elbette. Herkes kaçırabilir. Belki Cenk de kaçıracaktı, bunu bilemeyiz. Önemli olan takım, golü atıp kahraman olmak dedi.