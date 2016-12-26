Trabzonspor'da golcülere 1 hafta süre
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TRABZONSPOR'DA GOLCÜLERE 1 HAFTA SÜRE

Trabzonspor'da golcülere 1 hafta süre

Trabzonspor, sezonun ikinci yarısında taraftarları heyecanlandıracak golcü transfer etmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

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Trabzonspor, sezonun ikinci yarısında taraftarları heyecanlandıracak golcü transfer etmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Devre arası kamp dönemine takviye işlerini hallederek girmek isteyen ve çalışmaları daha verimli geçirmenin hesaplarını yapan Bordo-Mavililer, listenin 1 ve 2. sırasında yer alan golcüler Hugo Rodallega ve Oumar Niasse transferlerinde beklemeye geçti.

Süper Ligi yakından tanıyan iki oyuncunun menacerleriyle dirsek temasını sürdüren Karadeniz temsilcisinin yöneticileri, kesin kararlarını bildirmeleri için 1 haftalık süre tanıdı.

Sözleşmesi sezon sonu bitecek Rodallegayı Akhisardan ideal bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak isteyen Fırtına, Niasse için de Evertona kiralama teklifini şimdiden sunmuş durumda.

 
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