Trabzonspor'da golcülere 1 hafta süre

Trabzonspor, sezonun ikinci yarısında taraftarları heyecanlandıracak golcü transfer etmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Devre arası kamp dönemine takviye işlerini hallederek girmek isteyen ve çalışmaları daha verimli geçirmenin hesaplarını yapan Bordo-Mavililer, listenin 1 ve 2. sırasında yer alan golcüler Hugo Rodallega ve Oumar Niasse transferlerinde beklemeye geçti.
Süper Ligi yakından tanıyan iki oyuncunun menacerleriyle dirsek temasını sürdüren Karadeniz temsilcisinin yöneticileri, kesin kararlarını bildirmeleri için 1 haftalık süre tanıdı.
Sözleşmesi sezon sonu bitecek Rodallegayı Akhisardan ideal bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak isteyen Fırtına, Niasse için de Evertona kiralama teklifini şimdiden sunmuş durumda.