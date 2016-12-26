Deplasman kralı Başakşehir!
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DEPLASMAN KRALI BAŞAKŞEHİR!

Deplasman kralı Başakşehir!

Spor Toto Süper Lig'de sezonun flaş takımı M. Başakşehir, ilk yarının son haftasında Adanaspor deplasmanında da kaybetmeyerek devreyi yenilgisiz kapattı.

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Spor Toto Süper Lig'de sezonun flaş takımı M. Başakşehir, ilk yarının son haftasında Adanaspor deplasmanında da kaybetmeyerek devreyi yenilgisiz kapattı.

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Süper Ligde oynadığı son 25 maçı mağlup olmadan tamamladı. Son 25 lig maçının 15 tanesini kazanan ve 10 kez berabere kalan M.Başakşehir en son 12.03.2016 tarihinde sahasında Osmanlıspora 3-2 mağlup olmuştu. 

Başakşehir bu sezon deplasman maçlarında da yenilmeyerek, yenilmezlik serisini farklı bir kategoriye de taşıdı.

M.Başakşehirspor'un Deplasman Karnesi

2. Hafta / Bursaspor 0 - M. Başakşehirspor 2

4. Hafta / Gaziantepspor 0 - M. Başakşehir 1

6. Hafta / Alanyaspor 0 - M. Başakşehir 5

8. Hafta / K. Karabükspor 0 - M. Başakşehir 2

10. Hafta / Galatasaray 1 - 2 M. Başakşehir 

12. Hafta / Beşiktaş 1 - 1 M. Başakşehir 

14. Hafta / Gençlerbirliği 0 - 0 M. Başakşehir 

16. Hafta / Adanaspor 1 - 1 M. Başakşehir 

 
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