Adanaspor yenilerinden istediğini alamadı!
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ADANASPOR YENİLERİNDEN İSTEDİĞİNİ ALAMADI!

Adanaspor yenilerinden istediğini alamadı!

Adanaspor bu sezon Süper Lig'de 13 gol atarken bu gollerin 9 tanesi geçen sezon da takımda görev yapan isimlerden geldi.

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Adanaspor bu sezon Süper Lig'de 13 gol atarken bu gollerin 9 tanesi geçen sezon da takımda görev yapan isimlerden geldi.

Adanaspor geçen sezon TFF 1.Lig şampiyonu olarak Süper Lig'e yükselmişti. Bu sezon birçok transfer ile kadrosunu güçlendiren Adanaspor, yeni gelen oyuncularından beklediği katkıyı alamadı. 

Süper Lig'de 16 maç sonunda 13 gol atan Adanaspor takımında dokuz golü geçen sezon da takımda yer alan isimler attı. 

Adanaspor (Performans)

16 Maç (10M-4B-2G) - 10 puan - 18. Sıra

Eski Oyuncular

Magaye Gueye: 4 Gol

Cem Özdemir: 2 Gol

Ahmet Dereli: 1 Gol

Foquinho: 1 Gol

Tevfik: 1 Gol

Yeni Transferler

Roni: 1 Gol

Renan Diniz: 1 Gol

 

 
 
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