ALANYALI GÜÇLÜLER'DEN ANKARAGÜCÜ'NE MORAL ZİYARETİ

Ankaragücü'nün kamp yaptığı oteli ziyaret eden Alanyalı Güçlüler taraftar grubu, ekibe başarılar dileyerek, moral verdiler.

Devre arası kampını Antalya’da sürdüren Ankaragücü, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Ligin ikinci yarısı için çalışmalarını Antalya’da sürdüren Başkent ekibi, Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra dört gruba ayrılan Sarı-Lacivertliler, belirli bir alanda pas ve şuta dayalı bir çalışma yaptı.

Antrenmanın ana bölümünde iki ceza sahası arasında 12’ye 12 çift kale maç gerçekleştirildi.

Alanyalı Güçlüler'den ziyaret

Ankaragücü'nün kamp yaptığı oteli ziyaret eden Alanyalı Güçlüler taraftar grubu, ekibe başarılar dileyerek, moral verdiler.