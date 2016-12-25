Zirve Göztepe'nin, goller Eskişehirspor'un
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ZİRVE GÖZTEPE'NİN, GOLLER ESKİŞEHİRSPOR'UN

Zirve Göztepe'nin, goller Eskişehirspor'un

TFF 1.Lig'de 16 haftadan oluşan ilk yarı maratonu sona erdi. İşte enler...

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TFF 1.Lig'de ilk yarı, oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı. Ligin ilk yarısını İzmir temsilcisi Göztepe 31 puanla zirvede bitirdi.

Son maçta Samsunspor'u 2-1 yenen Göztepe ilk yarıda oynadığı 16 karşılaşmadan 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. İzmir temsilcisi ilk 16 haftada rakip ağları 27 kez havalandırırken, kalesinde 16 gol gördü.

İlk 16 haftada yaklaşık 360 golün atıldığı ligi Mersin İdmanyurdu 9 puanla son sırada tamamladı.

İŞTE İLK YARININ ENLERİ:

EN ÇOK GOL ATAN TAKIM: Eskişehirspor (29 gol)

EN ÇOK GOL YİYEN TAKIM: Mersin İdmanyurdu (37 gol)

EN AZ GOL ATAN TAKIM: Samsunspor (6 gol)

EN AZ GOL YİYEN TAKIM: Şanlıurfaspor - Sivasspor (15 gol)

EN ÇOK BERABERE KALAN TAKIM: Adana Demirspor (9 beraberlik)

EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCULAR: Bekamenga (Balıkesirspor) Poepon (Boluspor) 11 gol

EN GOLLÜ MAÇLAR: 

Eskişehirspor - Mersin İdmanyurdu : 6 - 0

Sivasspor - Mersin İdmanyurdu: 6 - 0 

Balıkesirspor - Adana Demirspor : 4 - 2

Göztepe - Bandırmaspor : 3 - 3

Manisaspor - Eskişehirspor : 3 - 3 

Boluspor - Evkur Yeni Malatyaspor : 1 - 5
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