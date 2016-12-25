Igor Tudor: "Eğer istemiyorlarsa söylesinler"
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IGOR TUDOR: "EĞER İSTEMİYORLARSA SÖYLESİNLER"

Igor Tudor: "Eğer istemiyorlarsa söylesinler"

Kardemir Karabükspor teknik direktörü Igor Tudor, Kayserispor maçı sonrası hakem hataları ile ilgili sert bir çıkışta bulundu ve isyan etti.

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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Karabükspor deplasmanda, Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu.

Kardemir Karabükspor teknik direktörü Igor Tudor Kayserispor maçı sonrası yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"16 maça bakıldığında aleyhimize 7-8 penaltı çalındı. Hepsi de gol oldu. Bu inanılır gibi bir şey değil. Açıkçası ben yoruldum. Eğer bizim ligde olmamızı istemiyorlarsa bize net bir şekilde belirtsinler. Sonuçta biz burada eğlenmiyoruz. Hafta boyunca tüm oyuncularımız sıkı bir şekilde çalışıyor. "

 

 

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