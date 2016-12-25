Spor Toto Süper Lig'de görünüm
﻿
Site İçi Arama
﻿

SPOR TOTO SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Ligde 16. hafta, yarın saat 19.00'da yapılacak Gençlerbirliği-Bursaspor ve 20.00'de başlayacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmalarıyla tamamlanacak. 

1098 Okunma

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta mücadelesine, 5 maçla devam edildi. 

Ligde 16. hafta, yarın saat 19.00'da yapılacak Gençlerbirliği-Bursaspor ve 20.00'de başlayacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmalarıyla tamamlanacak. 

Ligde alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle: 

- Sonuçlar

Çaykur Rizespor-Osmanlıspor: 0-1

Kayserispor-Kardemir Karabükspor: 2-0

Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor: 1-0

Antalyaspor-Kasımpaşa: 2-1

Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 5-1 

- Puan durumu

  Takımlar O G B M A Y AV P
1.  MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 16  10  31  11  20  36 
2.  BEŞİKTAŞ 16  10  28  13  15  35 
3.  GALATASARAY 16  10  30  16  14  33 
4.  FENERBAHÇE 15  31  12  19  28 
5.  BURSASPOR 15  19  14  27 
6.  OSMANLISPOR 16  21  16  26 
7.  ATİKER KONYASPOR 16  20  16  24 
8.  ANTALYASPOR 16  16  20  -4  22 
9.  AKHİSAR BELEDİYESPOR 16  11  17  -6  20 
10.  GENÇLERBİRLİĞİ 15  13  11  19 
11.  TRABZONSPOR 15  12  17  -5  18 
12.  KARDEMİR KARABÜKSPOR 16  19  25  -6  18 
13.  KASIMPAŞA 16  18  25  -7  18 
14.  AYTEMİZ ALANYASPOR 16  22  31  -9  18 
15.  ÇAYKUR RİZESPOR 16  15  27  -12  13 
16.  KAYSERİSPOR 16  10  14  26  -12  12 
17.  GAZİANTEPSPOR 16  11  15  27  -12  11 
18.  ADANASPOR 16  10  13  24  -11  10 
 
Alanyalı Güçlüler'den Ankaragücü'ne moral ziyareti
Gençlerbirliği'nde Ümit Özat düşünceli
Yenimahalle, Üsküdar karşısında zorlanmadı
Halkbank, Akatlar'dan mutlu döndü
"Hesaplarımızın üzerinde bir puanla tanıştık"
"Haksız bir penaltı kazandık, değerlendiremedik"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿