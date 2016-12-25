SPOR TOTO SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta mücadelesine, 5 maçla devam edildi.
Ligde 16. hafta, yarın saat 19.00'da yapılacak Gençlerbirliği-Bursaspor ve 20.00'de başlayacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
Ligde alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
- Sonuçlar
Çaykur Rizespor-Osmanlıspor: 0-1
Kayserispor-Kardemir Karabükspor: 2-0
Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor: 1-0
Antalyaspor-Kasımpaşa: 2-1
Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 5-1
- Puan durumu
|
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|16
|10
|6
|0
|31
|11
|20
|36
|2.
|BEŞİKTAŞ
|16
|10
|5
|1
|28
|13
|15
|35
|3.
|GALATASARAY
|16
|10
|3
|3
|30
|16
|14
|33
|4.
|FENERBAHÇE
|15
|8
|4
|3
|31
|12
|19
|28
|5.
|BURSASPOR
|15
|8
|3
|4
|19
|14
|5
|27
|6.
|OSMANLISPOR
|16
|6
|8
|2
|21
|16
|5
|26
|7.
|ATİKER KONYASPOR
|16
|6
|6
|4
|20
|16
|4
|24
|8.
|ANTALYASPOR
|16
|6
|4
|6
|16
|20
|-4
|22
|9.
|AKHİSAR BELEDİYESPOR
|16
|5
|5
|6
|11
|17
|-6
|20
|10.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|15
|4
|7
|4
|13
|11
|2
|19
|11.
|TRABZONSPOR
|15
|5
|3
|7
|12
|17
|-5
|18
|12.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|16
|5
|3
|8
|19
|25
|-6
|18
|13.
|KASIMPAŞA
|16
|5
|3
|8
|18
|25
|-7
|18
|14.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|16
|5
|3
|8
|22
|31
|-9
|18
|15.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|16
|3
|4
|9
|15
|27
|-12
|13
|16.
|KAYSERİSPOR
|16
|3
|3
|10
|14
|26
|-12
|12
|17.
|GAZİANTEPSPOR
|16
|3
|2
|11
|15
|27
|-12
|11
|18.
|ADANASPOR
|16
|2
|4
|10
|13
|24
|-11
|10