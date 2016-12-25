CANLI YAYINDA MHK VE ÇAKIR'A YÜKLENDİLER!

Süper Lig'de haftaya damgasını vuran olaylardan birisi de maçlarda yapılan hakem hatalarıydı.

Süper Lig'de haftaya damgasını vuran olaylardan birisi de maçlarda yapılan hakem hatalarıydı.

Lig Tv yorumcuları Tümer Metin ve Metin tekin Maraton programında hakem hataları üzerinden MHK'yi eleştirdiler.

Tümer Metin, Cüneyt Çakır'a tepki gösterirken; "Cüneyt Çakır dinlendirilmeli, kariyerinin hatasını yaptı" diyerek tepkisini dile getirdi.

Metin Tekin de aynı konuda eleştride bulundu ve ""Cüneyt Çakır marka hakem diye kötü yönettiği maça iyi mi yönetti diyeceğiz? Hayır tabi ki. Çok ciddi hata yaptı." dedi.

Programın sunucusu Şansal Büyüka da MHK'ye yüklenerek, "İlk yarı boyunca MHK evet biz burada hata yaptık dediğini duydunuz mu? Bu sene maalesef ilk yarıda hakem işlerinin ilk yarıda iyi gitmediğini söyleyeceğim. Başakşehir, Kayserispor maçları. Önemli hatalar oldu. Bariz hatalar yapılıyor" şeklinde eleştrilerde bulundu.