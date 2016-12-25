"Tahmin etmediğimiz puan kayıpları yaşadık"
﻿
Site İçi Arama
﻿

"TAHMİN ETMEDİĞİMİZ PUAN KAYIPLARI YAŞADIK"

"Tahmin etmediğimiz puan kayıpları yaşadık"

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Özyalçın, "Futbol takımımız farklı bir skorla taraftarlara bir yılbaşı hediyesi verdi" dedi.

289 Okunma

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor karşısında aldıkları 5-1'lik galibiyetle sarı-kırmızılı taraftarlara yılbaşı hediyesi verdiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özyalçın, Beşiktaş ve Kayseri'deki terör saldırıları ile Fırat Kalkanı Harekatı'nda verilen şehitler nedeniyle yaşadıkları üzüntüyü ifade ederek, huzur ve barış istediklerini dile getirdi.

Aytemiz Alanyaspor karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını aktaran Özyalçın, "Futbol takımımız farklı bir skorla taraftarlara bir yılbaşı hediyesi verdi. Hiç hesapta olmayan, tahmin etmediğimiz puan kayıpları yaşadık. Takımdaki aksaklıkları teknik ekip saptayacak. Futbol AŞ de UEFA kriterleri ve kulübümüzün ekonomik yapısını göz önüne alarak, bunu yönetim kuruluna sunacak. Yönetim kurulundan da onay çıktıktan sonra transfer gerçekleşir." diye konuştu.

ETİKETLER #Galatasaray
"Size destek çıktıkça Türk futbolunun içine ettiniz!"
Spor Toto Süper Lig'de görünüm
"Sneijder gibi bir oyuncunuz varsa..."
Pınar Karşıyaka - Galatasaray Odeabank maçı ardından
İki takım resmi bir maçta ilk kez karşılaştı
Gergin maç Pınar Karşıyaka'nın!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿