YOSK: 58 - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: 73
﻿
Site İçi Arama
﻿

YOSK: 58 - GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 73

YOSK: 58 - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: 73

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nü (YOSK) 73-58 mağlup etti.

284 Okunma

- YOSK: 58 - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: 73

Salon: Yalova Atatürk 

Hakemler: Şansal Koç, Mehmet Geç, Yusuf Fakıoğlu 

YOSK: Ahmet İkizoğlu 8, Ahmet Mencik 9, Eyüp Atırcıoğlu 8, Svraka 24, Şuayip Kablan 6, Hamza Sarıyıldız 3

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Ahmet Yamaç 19, Muhammet Bebe 17, Mustafa Ok 8, Samet Toptaş 20, Malik Aydınlı 2, Bestami Boz 2, İsmail Mollahasanuşağı 3, Yasin Gül 2

1. Periyot: 13-20

Devre: 29-37 

3. Periyot: 37-58

Beş faulle çıkanlar: 35.00 Şuayip Kablan (YOSK), 38.00 Bestami Boz (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 9. haftasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nü (YOSK) 73-58 mağlup etti.

 

 

 
 
ETİKETLER
Alanyalı Güçlüler'den Ankaragücü'ne moral ziyareti
Gençlerbirliği'nde Ümit Özat düşünceli
Yenimahalle, Üsküdar karşısında zorlanmadı
Halkbank, Akatlar'dan mutlu döndü
"Hesaplarımızın üzerinde bir puanla tanıştık"
"Haksız bir penaltı kazandık, değerlendiremedik"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿