ALTINORDU 1 - ÜMRANİYESPOR 1

Altınordu 1 - Ümraniyespor 1
TFF 1. Lig 16. haftasında Altınordu ile Ümraniyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Abdioğlu, Emre Kara, Umut Sözen, Arif Morkaya, Kenan Karışık (78' Serkan Göksu), Sertaç Çam (61' Erdoğan Yeşilyurt), Abdulkadir Parmak, Fatih Aktay (64' Üstün Bilgi)
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Erol Yükseker, Oğuz Ceylan, Ömer Can Sokullu (71' Tarık Tekdal), İbrahim Akdağ, Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, Serdar Özbayraktar (90' Mücahit Albayrak), Steve Beleck
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Çağatay Şahan, Deniz Turgut, Kamil Çetin, Bahattin Şimşek
Goller: DK 34: Serdar Özbayraktar (Ümraniyespor), DK 80: Arif Morkaya (Altınordu)
Sarı Kartlar: DK 17: Erol Yükseker (Ümraniyespor), DK 37: Timur Temeltaş (Ümraniyespor), DK 53: Arif Morkaya (Altınordu), DK 59: Merthan Açıl (Ümraniyespor), DK 64: Fatih Aktay (Altınordu), DK 76: Sinan Osmanoğlu (Altınordu), DK 80: Burak Öğür (Ümraniyespor), DK 90: İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), DK 90: Emre Kara (Altınordu)
Kırmızı Kart: DK 81: Merthan Açıl (Ümraniyespor)
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