Altınordu 1 - Ümraniyespor 1
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ALTINORDU 1 - ÜMRANİYESPOR 1

Altınordu 1 - Ümraniyespor 1

TFF 1. Lig 16. haftasında Altınordu ile Ümraniyespor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Altınordu 1 - Ümraniyespor 1

TFF 1. Lig 16. haftasında Altınordu ile Ümraniyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Abdioğlu, Emre Kara, Umut Sözen, Arif Morkaya, Kenan Karışık (78' Serkan Göksu), Sertaç Çam (61' Erdoğan Yeşilyurt), Abdulkadir Parmak, Fatih Aktay (64' Üstün Bilgi)

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Erol Yükseker, Oğuz Ceylan, Ömer Can Sokullu (71' Tarık Tekdal), İbrahim Akdağ, Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, Serdar Özbayraktar (90' Mücahit Albayrak), Steve Beleck

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Çağatay Şahan, Deniz Turgut, Kamil Çetin, Bahattin Şimşek

Goller: DK 34: Serdar Özbayraktar (Ümraniyespor), DK 80: Arif Morkaya (Altınordu)

Sarı Kartlar: DK 17: Erol Yükseker (Ümraniyespor), DK 37: Timur Temeltaş (Ümraniyespor), DK 53: Arif Morkaya (Altınordu), DK 59: Merthan Açıl (Ümraniyespor), DK 64: Fatih Aktay (Altınordu), DK 76: Sinan Osmanoğlu (Altınordu), DK 80: Burak Öğür (Ümraniyespor), DK 90: İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), DK 90: Emre Kara (Altınordu)

Kırmızı Kart: DK 81: Merthan Açıl (Ümraniyespor)

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