Halkbank, Akatlar'dan mutlu döndü

Salon: BJK Akatlar Arena
Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç
Beşiktaş: Nikic, Ferhat, Nemec, Batuhan, Erhan, Görkem, Nuri (L), Fatih, Çağlar
Halkbank ANKARA: Burutay, Emre, Miljkovic, Akhrem, Faik Samed, Mustafa, Hasan (L), Abdullah, Caner
Setler: 19-25, 22-25, 16-25
Süre: 1.17 (25-17-27)
Kupa Voley adıyla oynanan Türkiye Kupası’nda birinci bölüm eşleşmelerinde Beşiktaş ile karşılaşan Halkbank, deplasmanda oynanan ilk maçtan 3-0 galip ayrıldı.
1 saat 17 dakika süren mücadelenin setleri 19-25, 22-25, 16-25 sona erdi.
İki takım arasındaki ikinci randevu 28 Aralık saat 17:00’de.