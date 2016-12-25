Halkbank, Akatlar'dan mutlu döndü
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HALKBANK, AKATLAR'DAN MUTLU DÖNDÜ

Halkbank, Akatlar'dan mutlu döndü

Kupa Voley adıyla oynanan Türkiye Kupası’nda birinci bölüm eşleşmelerinde Beşiktaş ile karşılaşan Halkbank, deplasmanda oynanan ilk maçtan 3-0 galip ayrıldı.

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Salon: BJK Akatlar Arena

Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç

Beşiktaş: Nikic, Ferhat, Nemec, Batuhan, Erhan, Görkem, Nuri (L), Fatih, Çağlar

Halkbank ANKARA: Burutay, Emre, Miljkovic, Akhrem, Faik Samed, Mustafa, Hasan (L), Abdullah, Caner

Setler: 19-25, 22-25, 16-25

Süre: 1.17 (25-17-27)

Kupa Voley adıyla oynanan Türkiye Kupası’nda birinci bölüm eşleşmelerinde Beşiktaş ile karşılaşan Halkbank, deplasmanda oynanan ilk maçtan 3-0 galip ayrıldı.

1 saat 17 dakika süren mücadelenin setleri 19-25, 22-25, 16-25 sona erdi.

İki takım arasındaki ikinci randevu 28 Aralık saat 17:00’de.

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