ERDAL TORUNOĞLU'NDAN ETO'O SÜRPRİZİ!

Beşiktaş'ta Dış İlişkiler Sorumlusu Erdal Torunoğulları, son zamanlarda Beşiktaş ile ismi anılan Eto'o ile ilgili yapılan paylaşımı beğendi.

Yayınlanma Tarihi:25 Aralık 2016 | 19:26 423 Okunma

Beşiktaş'ta Dış İlişkiler Sorumlusu Erdal Torunoğulları, son zamanlarda Beşiktaş ile ismi anılan Eto'o ile ilgili yapılan paylaşımı beğendi. Beşiktaş'ta Eto'o'nun formasının hazırlandığını belirten paylaşım dikkat çekti. Asıl dikkat çekici olan ise Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğlu'nın bu paylaşımı beğenmesi oldu. Eto'o'nun devre arasında Beşiktaş'a transfer olması beklenirken, Erdal Torunoğlu'nun bu paylaşımı beğenmesi Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı. Samuel Eto'o, bu sezon Antalyaspor formasıyla çıktığı 12 maçta 5 gol 2 asist yaptı. ETİKETLER #Antalyaspor #Beşiktaş

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