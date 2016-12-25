Antalyaspor - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ANTALYASPOR - KASIMPAŞA SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Antalyaspor - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto Süper Lig 16. haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Antalyaspor - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Antalyaspor - Kasımpaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 16. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Antalya Stadyumu

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Samuel Eto O Fıls, Jean Iı Makoun, Yekta Kurtuluş, Luıs Francısco Grando, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Saso Fornezzı, Deniz Kadah, Macıel Sousa Campos Richard Danılo, Serges Flavıer Mbılla Etame

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Chrıstıan Chagas Tarouco, Loret Sadıku, Andre De Castro Pereıra, Bangaly Fode Koıta, Tunay Torun, Davıd Pavelka, Samuel Emem Eduok, Olıvıer Veıgneau, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Hakem: Fırat Aydınus, Hakan Yemişken, Yusuf Bozdoğan, Serkan Tokat

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