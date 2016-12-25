ANTALYASPOR - KASIMPAŞA SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Antalyaspor - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Antalyaspor - Kasımpaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 16. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Antalya Stadyumu
Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Samuel Eto O Fıls, Jean Iı Makoun, Yekta Kurtuluş, Luıs Francısco Grando, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Saso Fornezzı, Deniz Kadah, Macıel Sousa Campos Richard Danılo, Serges Flavıer Mbılla Etame
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
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Kasımpaşa: Ramazan Köse, Chrıstıan Chagas Tarouco, Loret Sadıku, Andre De Castro Pereıra, Bangaly Fode Koıta, Tunay Torun, Davıd Pavelka, Samuel Emem Eduok, Olıvıer Veıgneau, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
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Hakem: Fırat Aydınus, Hakan Yemişken, Yusuf Bozdoğan, Serkan Tokat
Maç Detayları - Canlı Anlatım