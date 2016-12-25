KAYSERİSPOR 2 - K KARABÜKSPOR 0

Kayserispor 2 - K Karabükspor 0
Spor Toto Süper Lig 16. haftasında Kayserispor ile K Karabükspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kayserispor 2-0 kazandı.
Kayserispor: Muammer Yıldırım, Larrys Mabiala, Jean-armel Kana-biyik, Anıl Karaer, Levent Gülen (54' Miladin Stevanovic), Samba Sow, Srdjan Mijailovic, Deniz Türüç (73' Murat Duruer), Welliton Soares, Umut Bulut, Prejuce Nakoulma (89' Mert Ilıman)
Teknik Direktör: Ertuğrul Seçme
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K Karabükspor: Adriano Facchini, Dany Nounkeu, Kerim Zengin (89' Hakan Aslantaş), Barış Başdaş, Iasmin Latovlevici, Abdou Traore, Ceyhun Gülselam, Ermin Zec, İlhan Depe (18' Valerica Gaman), Elvis Kokalovic, Mustapha Yatabare
Teknik Direktör: Igor Tudor
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Hakem: Halil Umut Meler, Erdinç Sezertam, İlker Takpak, Hakan Ceylan
Goller: DK 17: Deniz Türüç (Kayserispor), DK 84: Welliton Soares (Kayserispor)
Sarı Kartlar: DK 37: Deniz Türüç (Kayserispor), DK 45: Ceyhun Gülselam (K Karabükspor), DK 59: Barış Başdaş (K Karabükspor), DK 59: Larrys Mabiala (Kayserispor)
Kırmızı Kart: DK 15: Dany Nounkeu (K Karabükspor)
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