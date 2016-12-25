İşte Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig 16. haftasında Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 16. Haftasında Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Türk Telekom Arena

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Armındo Tue Na Bangna, Hakan Kadir Balta, Lıonel Jules Carole, Semih Kaya, Nigel De Jong, Sabri Sarıoğlu

Teknik Direktör: Johannes Hendrikus Olde Riekerink

Aytemiz Alanyaspor: Berkan Emir, Efecan Karaca, Sajad Shahbazzadehgalınbolagh, Emre Akbaba, Carlos Garcıa Badıas, Mayele Fabrice Nsakala, Danıel Joao Santos Candeıas, Abdoulaye Ba, Zdenek Zlamal, Taha Yalçıner, Lamine Gassama

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Hakem: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel, Suat Arslanboğa

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