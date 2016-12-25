MERSİN İDMANYURDU 1 - BANDIRMASPOR 0

Mersin İdmanyurdu 1 - Bandırmaspor 0
TFF 1. Lig 16. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Bandırmaspor Mersin Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Mersin İdmanyurdu 1-0 kazandı.
Mersin İdmanyurdu: Nikolay Mihaylov, Nurullah Kaya, Milan Mitrovic, Abdülkadir Korkut, Gökhan Akkan, Mahmut Metin (72' Kudbettin Tekin Oğrak), Emrah Özyaylaz, Tolga Şahin, Güven Varol, Tita (89' Ahmet Bener), Ricardo Pedriel (90' Sinan Kaloğlu)
Teknik Direktör:
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Bandırmaspor: Okan Koçuk, Özgür Çelik, Serkan Sözmen, Brinner, Ömer Kandemir, Yiğit Gökoğlan, Marino, Bahri Can Avcı (79' Yusuf Akyel), Maikel Daniel Costa (58' Furkan Soyalp), Feridun Kıroğlu, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Feyyaz Uçar
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Hakem: Sarperbarış Saka, Gökmen Baltacı, Abdullah Bora Özkara, Ali Zağlı
Gol: DK 39: Ricardo Pedriel (Mersin İdmanyurdu)
Sarı Kartlar: DK 28: Marino (Bandırmaspor), DK 78: Furkan Soyalp (Bandırmaspor), DK 82: Abdülkadir Korkut (Mersin İdmanyurdu), DK 86: Feridun Kıroğlu (Bandırmaspor), DK 86: Kudbettin Tekin Oğrak (Mersin İdmanyurdu), DK 86: Tolga Şahin (Mersin İdmanyurdu), DK 90: Brinner (Bandırmaspor)
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