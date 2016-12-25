AKHİSAR BEL. 1 - ATİKER KONYASPOR 0

Akhisar Bel. 1 - Atiker Konyaspor 0
Spor Toto Süper Lig 16. haftasında Akhisar Bel. ile Atiker Konyaspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Akhisar Bel. 1-0 kazandı.
Akhisar Bel.: Bora Körk, Miguel Lopes, Orhan Taşdelen, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Custodio, Özer Hurmacı (77' Muğdat Çelik), Aykut Çeviker, Onur Ayık, Hugo Rodallega (90' Soner Aydoğdu)
Teknik Direktör: Hakkı Tolunay Kafkas
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Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Mehmet Uslu, Nejc Skubic, Jagos Vukovic, Jens Jonsson, Ali Çamdalı, Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner, Deni Milosevic (89' Halil İbrahim Sönmez), Amir Hadziahmetovic (46' Dimitar Rangelov), Rijad Bajic (76' Ioan Hora)
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz, Bülent Birincioğlu
Gol: DK 82: Ricardo Vaz Te (Akhisar Bel.)
Sarı Kartlar: DK 8: Orhan Taşdelen (Akhisar Bel.), DK 34: Amir Hadziahmetovic (Atiker Konyaspor), DK 45: Abdoul Sissoko (Akhisar Bel.), DK 83: Ricardo Vaz Te (Akhisar Bel.)
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