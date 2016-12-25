Akhisar Bel. 1 - Atiker Konyaspor 0
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AKHİSAR BEL. 1 - ATİKER KONYASPOR 0

Akhisar Bel. 1 - Atiker Konyaspor 0

Spor Toto Süper Lig 16. haftasında Akhisar Bel. ile Atiker Konyaspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Akhisar Bel. 1-0 kazandı.

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Akhisar Bel. 1 - Atiker Konyaspor 0

Spor Toto Süper Lig 16. haftasında Akhisar Bel. ile Atiker Konyaspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Akhisar Bel. 1-0 kazandı.

Akhisar Bel.: Bora Körk, Miguel Lopes, Orhan Taşdelen, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Custodio, Özer Hurmacı (77' Muğdat Çelik), Aykut Çeviker, Onur Ayık, Hugo Rodallega (90' Soner Aydoğdu)

Teknik Direktör: Hakkı Tolunay Kafkas

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Mehmet Uslu, Nejc Skubic, Jagos Vukovic, Jens Jonsson, Ali Çamdalı, Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner, Deni Milosevic (89' Halil İbrahim Sönmez), Amir Hadziahmetovic (46' Dimitar Rangelov), Rijad Bajic (76' Ioan Hora)

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Hakem: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz, Bülent Birincioğlu

Gol: DK 82: Ricardo Vaz Te (Akhisar Bel.)

Sarı Kartlar: DK 8: Orhan Taşdelen (Akhisar Bel.), DK 34: Amir Hadziahmetovic (Atiker Konyaspor), DK 45: Abdoul Sissoko (Akhisar Bel.), DK 83: Ricardo Vaz Te (Akhisar Bel.)

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