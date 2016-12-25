ALTINORDU - ÜMRANİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Altınordu - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:30'da başlayacak Altınordu - Ümraniyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 16. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Çağatay Şahan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Sinan Osmanoğlu, Kenan Karışık, Umut Sözen, Fatih Aktay, Sertaç Çam, Arif Morkaya, Abdulkadir Parmak, Yusuf Abdioğlu, Emre Kara
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Ümraniyespor: Timur Temeltaş, Serdar Özbayraktar, İbrahim Akdağ, Mehmet Seyfettin Sedef, Oğuz Ceylan, Ömer Can Sokullu, Leo Steve Beleck A'beka, Merthan Açıl, Erol Yükseker, Burak Öğür, Emircan Altıntaş
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Çağatay Şahan, Deniz Turgut, Kamil Çetin, Bahattin Şimşek
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