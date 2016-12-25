KARAFIRTINALAR: "RAKİBİN BASKISINI KALDIRAMADIK"

Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü vurguladı.

Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü vurguladı.

Şanlıurfaspor önünde kazanmak istediklerini ancak oyuncularındaki öz güven eksikliğinin sonuca da yansıdığını kaydeden Karafırtınalar, "Oyun üstünlüğünü ikinci yarıda rakibe kaptırdık. Şanlıurfaspor'un tecrübeli futbolcuları var. Bizim genç bir kadromuz var. Rakibin baskısını kaldıramayarak mağlup olduk." dedi.

Öte yandan, hakem kararlarıyla ilgili yorum yapmaktan kaçınan Karafırtınalar, hata ile art niyet arasındaki ince çizginin korunamadığını savundu.