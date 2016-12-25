Muratpaşa Belediyespor: 25 - Zağnosspor: 25
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MURATPAŞA BELEDİYESPOR: 25 - ZAĞNOSSPOR: 25

Muratpaşa Belediyespor: 25 - Zağnosspor: 25

Bayanlar Hentbol Süper Lig'de ilk yarının 13. ve son haftasında Muratpaşa Belediyespor ile Zağnosspor 25-25 berabere kaldı.

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Bayanlar Hentbol Süper Lig'de ilk yarının 13. ve son haftasında Muratpaşa Belediyespor ile Zağnosspor 25-25 berabere kaldı.

Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk takım 13-12 önde tamamladı.

 
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