"HAKSIZ BİR PENALTI KAZANDIK, DEĞERLENDİREMEDİK"

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Osmanlıspor maçı sonrası yaptığı açıklamada mücadelenin hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

Osmanlıspor karşısında penaltı golü ile 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, kaybettikleri maçın hakkının beraberlik olduğunu belirterek, “Bizim açımızdan 90 dakikanın dezavantajı, Orhan ve Oboabona’nın sakatlanıp çıkmaları 90 dakikada yapacağımız hamleleri engelledi. Sakatlanıp oyundan çıkmaları, oyun içinde yapacağımız hamleleri önledi. İki takım da iyi mücadele etti.

''Bizimki haksız bir penaltıydı''

Bizimki haksız bir penaltıydı. Hakem yanıldı. Haksız bir penaltı kazandık, değerlendiremedik. Değerlendirseydik oyunun akışı değişebilirdi. Aleyhimize verilen penaltıda, ilk pozisyonda bir darbe var ama düşmedi. Son dakikada kaybettiğimiz bir maç. Kaybetmemiz gereken bir maçtı. Geneline baktığımızda beraberlik hakkı olan bir maçtı” dedi.