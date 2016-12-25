"Haksız bir penaltı kazandık, değerlendiremedik"
﻿
Site İçi Arama
﻿

"HAKSIZ BİR PENALTI KAZANDIK, DEĞERLENDİREMEDİK"

"Haksız bir penaltı kazandık, değerlendiremedik"

''Bizimki haksız bir penaltıydı. Hakem yanıldı. Haksız bir penaltı kazandık, değerlendiremedik''

331 Okunma

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Osmanlıspor maçı sonrası yaptığı açıklamada mücadelenin hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

Osmanlıspor karşısında penaltı golü ile 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, kaybettikleri maçın hakkının beraberlik olduğunu belirterek, “Bizim açımızdan 90 dakikanın dezavantajı, Orhan ve Oboabona’nın sakatlanıp çıkmaları 90 dakikada yapacağımız hamleleri engelledi. Sakatlanıp oyundan çıkmaları, oyun içinde yapacağımız hamleleri önledi. İki takım da iyi mücadele etti.

''Bizimki haksız bir penaltıydı''

Bizimki haksız bir penaltıydı. Hakem yanıldı. Haksız bir penaltı kazandık, değerlendiremedik. Değerlendirseydik oyunun akışı değişebilirdi. Aleyhimize verilen penaltıda, ilk pozisyonda bir darbe var ama düşmedi. Son dakikada kaybettiğimiz bir maç. Kaybetmemiz gereken bir maçtı. Geneline baktığımızda beraberlik hakkı olan bir maçtı” dedi. 
"Hesaplarımızın üzerinde bir puanla tanıştık"
Cüneyt Çakır'dan skandal penaltı!
Musa Çağıran'dan "Altın Gol"
Çaykur Rizespor - Osmanlıspor maç kadroları belli oldu...
İlk yarının lideri Başakşehir!
Osmanlıspor, Ç. Rizespor hazırlıklarını bitirdi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿