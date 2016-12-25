Kemal Kılıç: ''Alt sıralardan kurtulduk''
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KEMAL KILIÇ: ''ALT SIRALARDAN KURTULDUK''

Kemal Kılıç: ''Alt sıralardan kurtulduk''

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Kılıç: "Bu galibiyetle alt sıralardan kurtulduk"

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Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, TFF 1. Lig'in 16. haftasında Manisaspor'u 2-0 yenerek, kendileri adına çok önemli bir 3 puan kazandıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kılıç, zorlu bir müsabakayı geride bıraktıklarını ve galibiyetten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Maçın özellikle ikinci yarısının oldukça tempolu ve kaliteli geçtiğini anlatan Kılıç, "Rakibimiz uzun süre direndi. Bize karşı en iyi hazırlanan ve savunma yapan takımdı. Bir kez daha kazanma alışkanlığımız devam etti. Bu galibiyetle alt sıralardan kurtulduk. Bizim için kritik bir maçtı. Kaybetmemiz halinde alt sıralara düşebilirdik. Bu yükselişimiz inşallah devam eder." diye konuştu.

Manisaspor cephesi

Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü vurguladı.

Şanlıurfaspor önünde kazanmak istediklerini ancak oyuncularındaki öz güven eksikliğinin sonuca da yansıdığını kaydeden Karafırtınalar, "Oyun üstünlüğünü ikinci yarıda rakibe kaptırdık. Şanlıurfaspor'un tecrübeli futbolcuları var. Bizim genç bir kadromuz var. Rakibin baskısını kaldıramayarak mağlup olduk." dedi.

Öte yandan, hakem kararlarıyla ilgili yorum yapmaktan kaçınan Karafırtınalar, hata ile art niyet arasındaki ince çizginin korunamadığını savundu.
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