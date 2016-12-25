Cüneyt Çakır'dan skandal penaltı!
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CÜNEYT ÇAKIR'DAN SKANDAL PENALTI!

Cüneyt Çakır'dan skandal penaltı!

Spor Toto Süper Lig 16. haftasında Çaykur Rizespor'un Osmanlıspor'u konuk ettiği maçta hakem Cüneyt Çakır'ın kararı karşılaşmaya damga vurdu.

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Spor Toto Süper Lig 16. haftasında Çaykur Rizespor'un Osmanlıspor'u konuk ettiği maçta hakem Cüneyt Çakır'ın kararı karşılaşmaya damga vurdu.

Maçın 65. dakikasında yaşanan mücadelede Osmanlıspor kalecisi Karcemarskas topa elle müdahale etti. Hakem Cüneyt Çakır, yardımcısı Bahattin Duran'ın uyarısıyla penaltı kararını verdi.

Osmanlısporlu futbolcular topun kaleci Karcemarskas'ın eline çarptığını belirterek Çakır'a yoğun itirazda bulundu.

Penaltıyı elle oynama gerekçesiyle verdiğini oyunculara anlatan Çakır'ın kararı değişmedi. 66. dakikada Jantscher'in penaltı vuruşunu Karcemarskas kurtardı. 
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