Musa Çağıran'dan "Altın Gol"
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MUSA ÇAĞIRAN'DAN "ALTIN GOL"

Musa Çağıran'dan "Altın Gol"

Spor Toto Süper Lig 16. haftasında Çaykur Rizespor ile Osmanlıspor Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Osmanlıspor 1-0 kazandı.

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Çaykur Rizespor 0 - Osmanlıspor 1

Spor Toto Süper Lig 16. haftasında Çaykur Rizespor ile Osmanlıspor Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmanlıspor 1-0 kazandı.

Çaykur Rizespor: Abdoulaye Diallo, Özgür Çek, Orhan Ovacıklı (18' Mehmet Akyüz), Mohamed Ali Yaakoubi, Godfrey Oboabona (80' Davide Petrucci), Jakob Jantscher (87' Dhurgham Ismail), Patrik Tuszynski, Robin Yalçın, Marwane Saadane, Oğulcan Çağlayan, Leonard Kweuke

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Tiago Pinto, Numan Çürüksu, Vaclav Prochazka, Avdija Vrsajevic, Mehmet Güven (80' Adam Maher), Musa Çağıran, Adrien Regattin, Badou Ndiaye, Aminu Umar (74' Dzon Delarge), Pierre Webo (89' Erdal Kılıçaslan)

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Erkan Engin

Gol: DK 90: Musa Çağıran (Osmanlıspor)

Sarı Kartlar: DK 3: Robin Yalçın (Çaykur Rizespor), DK 23: Musa Çağıran (Osmanlıspor), DK 45: Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor), DK 76: Patrik Tuszynski (Çaykur Rizespor)
 

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