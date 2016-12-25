AYNI KRİZ DAHA ÖNCE DE YAŞANDI!

Beşiktaşın 79. dakikada kazandığı penaltı atışı saha içinde krize neden oldu.
Kaptan olarak sahaya çıkan Oğuzhan Özyakup topu hemen eline alarak atışı kullanmak isteyince, Quaresmanın tepkisiyle karşılaştı. Portekizli futbolcu, Oğuzhanın ısrarı karşısında ne yapacağını şaşıran Cenk Tosuna dönerek, Takımın penaltıcısı sensin, atışı kullan diyerek çıkıştı ancak Cenk herhangi bir girişimde bulunmadı.
Oğuzhanın vuruşunda kaleci Gökhan kendi sağına uzanarak gole izin vermezken, bu sezon Süper Ligde 7. kez penaltı kazanan siyah-beyazlı takım ilk defa golle buluşamadı. Oğuzhan ligde iki hafta önce Vodafone Arenada 2-1 kazandıkları Bursaspor maçında da ikinci yarıda kazandıkları ikinci penaltıyı kulllanmak için ısrarcı olmuş ancak Gökhan Gönülün araya girmesi nedeniyle topu Cenk Tosuna bırakmak zorunda kalmıştı. Cenkin vuruşunda top ağlarla buluşmuştu.
Cenk topu vermeyecek
Teknik Direktör Şenol Güneş penaltı kriziyle ilgili maçtan sonra çarpıcı ifadeler kullandı. Siyah-beyazlı hoca, Bugün Cenki penaltı için tek yazmıştık. Onun hakkıydı, atması gerekirdi. Oğuzhanın atması yanlış. Bunu konuşacağız. Fakat yine de hata Cenkte topu vermeyecek, kimseyi yanına bile yaklaştırmayacaktı dedi.
10: Beşiktaş, Vodafone Arenada 10 kez Süper Lig maçına çıktı, 7 defa penaltı atışı kazandı. Kartal yeni evinde üç kulvarda toplam 15 resmi maç oynarken, hakemler 10 kez siyah-beyazlılar lehine penaltı düdüğü çaldı. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligindeki Benfica ve Napoli maçlarında da birer kez penaltı atışı elde etmişti.
Oğuzhanı ikna edemeyen Quaresma topu takım arkadaşına atarken, Cenk Tosun da kenara çekildi. (Milliyet)