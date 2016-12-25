AYNI KRİZ DAHA ÖNCE DE YAŞANDI!

Beşiktaşın 79. dakikada kazandığı penaltı atışı saha içinde krize neden oldu.

Beşiktaşın 79. dakikada kazandığı penaltı atışı saha içinde krize neden oldu.

Kaptan olarak sahaya çıkan Oğuzhan Özyakup topu hemen eline alarak atışı kullanmak isteyince, Quaresmanın tepkisiyle karşılaştı. Portekizli futbolcu, Oğuzhanın ısrarı karşısında ne yapacağını şaşıran Cenk Tosuna dönerek, Takımın penaltıcısı sensin, atışı kullan diyerek çıkıştı ancak Cenk herhangi bir girişimde bulunmadı.

Oğuzhanın vuruşunda kaleci Gökhan kendi sağına uzanarak gole izin vermezken, bu sezon Süper Ligde 7. kez penaltı kazanan siyah-beyazlı takım ilk defa golle buluşamadı. Oğuzhan ligde iki hafta önce Vodafone Arenada 2-1 kazandıkları Bursaspor maçında da ikinci yarıda kazandıkları ikinci penaltıyı kulllanmak için ısrarcı olmuş ancak Gökhan Gönülün araya girmesi nedeniyle topu Cenk Tosuna bırakmak zorunda kalmıştı. Cenkin vuruşunda top ağlarla buluşmuştu.

Cenk topu vermeyecek

Teknik Direktör Şenol Güneş penaltı kriziyle ilgili maçtan sonra çarpıcı ifadeler kullandı. Siyah-beyazlı hoca, Bugün Cenki penaltı için tek yazmıştık. Onun hakkıydı, atması gerekirdi. Oğuzhanın atması yanlış. Bunu konuşacağız. Fakat yine de hata Cenkte topu vermeyecek, kimseyi yanına bile yaklaştırmayacaktı dedi.

10: Beşiktaş, Vodafone Arenada 10 kez Süper Lig maçına çıktı, 7 defa penaltı atışı kazandı. Kartal yeni evinde üç kulvarda toplam 15 resmi maç oynarken, hakemler 10 kez siyah-beyazlılar lehine penaltı düdüğü çaldı. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligindeki Benfica ve Napoli maçlarında da birer kez penaltı atışı elde etmişti.

Oğuzhanı ikna edemeyen Quaresma topu takım arkadaşına atarken, Cenk Tosun da kenara çekildi. (Milliyet)