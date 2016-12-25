İŞTE DENİZLİSPOR - GİRESUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Denizlispor - Giresunspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:00'da başlayacak Denizlispor - Giresunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 16. Haftasında Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Caner Ak yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Denizli Atatürk
Denizlispor: Alperen Babacan, Ömer Alp Kulga, Ziya Alkurt, Yasin Ozan, Leandro Deyrınıo Kappel, Burak Altıparmak, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Berkan Afşarlı, Asil Kaan Güler, Bariş Örücü
Teknik Direktör: Namık Kemal Sarıyer
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Giresunspor: Panajotıs Dımıtrıadıs, Volkan Okumak, Davıd Solomon Abwo, Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Rızvan Şahin, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Igors Tarasovs, Özgür Yılmaz, Eser Altın
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Caner Ak, Mehmet Kısal, Bilal Gölen, Yiğit Peşin
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