İşte Denizlispor - Giresunspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE DENİZLİSPOR - GİRESUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Denizlispor - Giresunspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 16. haftasında Denizlispor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Denizlispor - Giresunspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:00'da başlayacak Denizlispor - Giresunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 16. Haftasında Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Caner Ak yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Denizli Atatürk

Denizlispor: Alperen Babacan, Ömer Alp Kulga, Ziya Alkurt, Yasin Ozan, Leandro Deyrınıo Kappel, Burak Altıparmak, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Berkan Afşarlı, Asil Kaan Güler, Bariş Örücü

Teknik Direktör: Namık Kemal Sarıyer

Giresunspor: Panajotıs Dımıtrıadıs, Volkan Okumak, Davıd Solomon Abwo, Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Rızvan Şahin, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Igors Tarasovs, Özgür Yılmaz, Eser Altın

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Hakem: Caner Ak, Mehmet Kısal, Bilal Gölen, Yiğit Peşin

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