Şanlıurfaspor - Manisaspor maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

ŞANLIURFASPOR - MANİSASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Şanlıurfaspor - Manisaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 16. haftasında Şanlıurfaspor ile Manisaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

285 Okunma

Şanlıurfaspor - Manisaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 16. haftasında Şanlıurfaspor ile Manisaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:00'da Şanlıurfa Gap Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Murat Özcan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Şanlıurfa Gap Arena

Şanlıurfaspor: Hasan Batuhan Artarslan, Abdulaziz Solmaz, Mertcan Çam, Berkay Can Değirmencioğlu, İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Batuhan Karadeniz, Cemil Adıcan, Fevzi Özkan, Sinan Ören, Şaban Özel

Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç

Manisaspor: Muhammet Sercan Türkeri, Metin Yüksel, Mertan Caner Öztürk, Constantın Chrıst Olsen Bakakı, Moustapha Konde, Erman Bulucu, Gökcan Kaya, Danıel Svetoslavov Dımov, İsmail Şahmalı, Ümit Yasin Arslan, Hakan Turan

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Hakem: Murat Özcan, Candaş Elbil, Ata Yıldırım, Ali Şansalan

﻿

Şanlıurfaspor 2 - Manisaspor 0
Şanlıurfaspor, GAP Arena Stadı'nı devretti
Manisaspor'un derdi eksikler
1. Lig hakemleri belli oldu
Şanlıurfaspor'da hedef 3 puan
"Uyduruk spor kulüplerine değil, belediyelere gitsin"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿