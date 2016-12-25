ŞANLIURFASPOR - MANİSASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Şanlıurfaspor - Manisaspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 16. haftasında Şanlıurfaspor ile Manisaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:00'da Şanlıurfa Gap Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Murat Özcan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Şanlıurfa Gap Arena
Şanlıurfaspor: Hasan Batuhan Artarslan, Abdulaziz Solmaz, Mertcan Çam, Berkay Can Değirmencioğlu, İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Batuhan Karadeniz, Cemil Adıcan, Fevzi Özkan, Sinan Ören, Şaban Özel
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
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Manisaspor: Muhammet Sercan Türkeri, Metin Yüksel, Mertan Caner Öztürk, Constantın Chrıst Olsen Bakakı, Moustapha Konde, Erman Bulucu, Gökcan Kaya, Danıel Svetoslavov Dımov, İsmail Şahmalı, Ümit Yasin Arslan, Hakan Turan
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
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Hakem: Murat Özcan, Candaş Elbil, Ata Yıldırım, Ali Şansalan
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