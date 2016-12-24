İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği'ne veda etti
﻿
Site İçi Arama
﻿

İRFAN CAN KAHVECİ, GENÇLERBİRLİĞİ'NE VEDA ETTİ

İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği'ne veda etti

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan 21 yaşındaki oyuncu, kendisine veda yemeği organize eden takım arkadaşlarına teşekkür etti.

1733 Okunma

Medipol Başakşehir'in yeni transferi İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği'ne veda etti. 

"Bir yanım buruk, bir yanım mutlu"

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan 21 yaşındaki oyuncu, kendisine veda yemeği organize eden takım arkadaşlarına teşekkür etti ve duygusal bir mesaj yayınladı.

İrfan Can, şu ifadeleri kullandı:

"Başta Selçuk Şahin abimiz ve kaptanımız Ahmet Çalık olmak üzere bana bu yemeği düzenleyen bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ederim bir yanım buruk bir yanım mutlu iki duyguyu aynı anda yaşıyorum hepinizi teker teker çok seviyorum çok iyi bir aile olduk biz ve bu birlikteliğimiz nerde olursa olsun devam edecek inşallah herşey gönlünüzce olur her zaman yanınızda ve arkanızda bir kardeşiniz var."

﻿

 
İrfan Can'dan sonra o!
Ümit Özat: "Beraberliğe prim verilmesi ödüldür"
İlk yarının lideri Başakşehir!
Başakşehir'den hakeme tepki
Gençlerbirliği 6 eksikle çalıştı
Adanaspor 1 - İ. Başakşehir 1
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
GB
25 Aralık 201610:45
Güle güle güzel insan. Seni hem unutmayacağız, hem de devamlı takip edeceğiz. Başarıların artarak sürekli olsun.
﻿