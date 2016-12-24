İRFAN CAN KAHVECİ, GENÇLERBİRLİĞİ'NE VEDA ETTİ

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan 21 yaşındaki oyuncu, kendisine veda yemeği organize eden takım arkadaşlarına teşekkür etti.

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Medipol Başakşehir'in yeni transferi İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği'ne veda etti.

"Bir yanım buruk, bir yanım mutlu"

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan 21 yaşındaki oyuncu, kendisine veda yemeği organize eden takım arkadaşlarına teşekkür etti ve duygusal bir mesaj yayınladı.

İrfan Can, şu ifadeleri kullandı:

"Başta Selçuk Şahin abimiz ve kaptanımız Ahmet Çalık olmak üzere bana bu yemeği düzenleyen bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ederim bir yanım buruk bir yanım mutlu iki duyguyu aynı anda yaşıyorum hepinizi teker teker çok seviyorum çok iyi bir aile olduk biz ve bu birlikteliğimiz nerde olursa olsun devam edecek inşallah herşey gönlünüzce olur her zaman yanınızda ve arkanızda bir kardeşiniz var."

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