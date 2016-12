OZANKÖY, TATLISU’YU 4-2 MAĞLUP ETTİ

Kuzey Kıbrıs K-Pet 1.Lig Beyaz Grup gece maçında derbinin kazananı Ozanköy oldu. Ozanköy, Tatlısu’yu Bekir Yıldız (2) , Hasan Yanaroğlu ve Ali Kopça'nın attığı gollerle 4-2 mağlup etti.

4. dakikada Hüseyin'in pası ile kaleciyle karşı karşıya kalan Bekir'in attığı gol ile Ozanköy 1-0 öne geçti.



22. dakikada Tatlısu penaltı kazandı ve skor eşitlendi. (1-1)



34. dakikada oyuna tekrardan ağırlığını koyan Ozanköy, kurduğu baskı sonucu kazandığı köşe vuruşunu Hasan'ın şık kafasıyla gole çevirerek tekrardan skor üstünlüğünü ele aldı. (2-1)



İlk yarı tam bu skorla bitti derken Hasan'ın pasıyla topla buluşan Bekir, yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi ve kendisinin 2, takımının 3.golünü attı. (3-1)



55. dakikada Tatlısu bir kez daha penaltı kazandı ve fark 1'e indi. (3-2)



Tatlısu farkı 1'e indirmenin güveniyle oyuna ağırlığını koysada Ozanköy savunması gole izin vermedi.



87. dakikada Bekir'in pasını gole çeviren Ali Kopça maçın skorunu belirledi. (4-2)



Puanını 22'ye yükselten kırmızı-beyazlı ekip liderliğini korudu ve kazanma serisini 5 maça çıkardı.



Ozanköy'de büyük sevinç var



Önemli bir maçtan daha galibiyetle ayrılan Ozanköy, Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerliyor.



Takımdaki havadan ve arkadaşlık ortamından oldukça memnun olan Oğuzhan Tacir , Seran Kaşif ve Ahmet Çeliker'den oluşan teknik ekip; Süper Lige çıkabilmek adına her maça final gözüyle baktıklarını, her maçın kendileri açısından çok önemli olduğunu söyleyerek her daim yanlarında bulunan yönetim kuruluna ve Ozanköy taraftarlarına teşekkür etti.

