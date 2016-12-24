Ozanköy, Tatlısu’yu 4-2 mağlup etti
﻿
Site İçi Arama
﻿

OZANKÖY, TATLISU’YU 4-2 MAĞLUP ETTİ

Ozanköy, Tatlısu’yu 4-2 mağlup etti

Kuzey Kıbrıs K-Pet 1.Lig Beyaz Grup gece maçında derbinin kazananı Ozanköy oldu. Ozanköy, Tatlısu’yu Bekir Yıldız (2) , Hasan Yanaroğlu ve Ali Kopça'nın attığı gollerle 4-2 mağlup etti.

529 Okunma

4. dakikada Hüseyin'in pası ile kaleciyle karşı karşıya kalan Bekir'in attığı gol ile Ozanköy 1-0 öne geçti.

22. dakikada Tatlısu penaltı kazandı ve skor eşitlendi. (1-1)

34. dakikada oyuna tekrardan ağırlığını koyan Ozanköy, kurduğu baskı sonucu kazandığı köşe vuruşunu Hasan'ın şık kafasıyla gole çevirerek tekrardan skor üstünlüğünü ele aldı. (2-1)

İlk yarı tam bu skorla bitti derken Hasan'ın pasıyla topla buluşan Bekir, yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi ve kendisinin 2, takımının 3.golünü attı. (3-1)

55. dakikada Tatlısu bir kez daha penaltı kazandı ve fark 1'e indi. (3-2)

Tatlısu farkı 1'e indirmenin güveniyle oyuna ağırlığını koysada Ozanköy savunması gole izin vermedi.
 
87. dakikada Bekir'in pasını gole çeviren Ali Kopça maçın skorunu belirledi. (4-2)

Puanını 22'ye yükselten kırmızı-beyazlı ekip liderliğini korudu ve kazanma serisini 5 maça çıkardı.

Ozanköy'de büyük sevinç var

Önemli bir maçtan daha galibiyetle ayrılan Ozanköy, Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Takımdaki havadan ve arkadaşlık ortamından oldukça memnun olan Oğuzhan Tacir , Seran Kaşif ve Ahmet Çeliker'den oluşan teknik ekip; Süper Lige çıkabilmek adına her maça final gözüyle baktıklarını, her maçın kendileri açısından çok önemli olduğunu söyleyerek her daim yanlarında bulunan yönetim kuruluna ve Ozanköy taraftarlarına teşekkür etti.

ETİKETLER
Ümit Özat: "Beraberliğe prim verilmesi ödüldür"
Çaykur Rizespor - Osmanlıspor maç kadroları belli oldu...
1
İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği'ne veda etti
Ankaragücü, Antalya'da ilk çalışmasını yaptı
Türk Telekom, Akhisar'dan mağlup döndü
B.B Ankaraspor: 27 - Aziziye Bld. Termalspor: 26
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿