TÜRKİYE ARTİSTİK BUZ PATENİ ŞAMPİYONASI BAŞLADI

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın açılışında Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Ahmet Hamdi Gürbüz ile sporcular, şampiyonada polislere çiçek verdi

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın açılışında Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Ahmet Hamdi Gürbüz ile sporcular, şampiyonada görevli polislere çiçek verdi.

Şampiyonanın açılışında konuşan Gürbüz, Türkiye Buz Pateni Federasyonunun en önemli organizasyonlarından biri olan şampiyonayı İzmir'de gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Türkiye'deki huzur, barış ve kardeşlik ikliminden rahatsız olan terör örgütlerinin amaçlarına ulaşamayacaklarını kaydeden Gürbüz, terör saldırılarında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Ankara'da bir suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a yapılan saldırıyı lanetleyen Gürbüz, şunları kaydetti:

"Bu yolla barışı hedef alan ve uluslararası siyaseti şekillendirmeye çalışan, bu olayı azmettirenleri ve bunun yandaşlarını şiddetle lanetlediğimizi belirtmek istiyorum. Spor bildiğimiz üzere yeryüzündeki bütün kesimleri birleştirici, centilmence mücadeleyi ön plana çıkarıcı yapısal kardeşliği, saygı ve hoşgörüyü destekler. Masum insanları hedef alan bu saldırıların faillerinin, planlayıcılarının ve destekçilerinin kalplerinde zerre kadar insanlık ve vicdan, merhamet olmadığını düşünmekteyiz. Bu tip saldırıların asıl hedeflerinin siyasetin ve toplumun dizaynı olduğunun farkındayız. Bu olaylarla ülkemizin tüm kurumları ve toplumumuzun tüm kesimleri etkilenmektedir. Spor camiasına düşen ülkemizde sporun gerektirdiği birlik beraberlik kardeşlik ruhunu yaymak ve daima aklı selim hareket etmektir."

Gürbüz'ün konuşmasının ardından Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonası başladı.

Toplam 11 kulüpten, 67 sporcu katıldığı şampiyona yarın sona erecek.

Şampiyonada, 2017 ve 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF) yanı sıra 2018 Pyeong Chang Kış Olimpiyat Oyunları ve 2017 Kış Üniversite Oyunları aday milli takım kadrolarında yer alan sporcular mücadele edecek.

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