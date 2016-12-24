Maccabi FOX, Bagatskis'e emanet
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MACCABİ FOX, BAGATSKİS'E EMANET

Maccabi FOX, Bagatskis'e emanet

İsrail temsilcisi, Darüşşafaka Doğuş'un antrenörü Letonyalı Ainars Bagatskis ile anlaştı.

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THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İsrail temsilcisi Maccabi FOX, Darüşşafaka Doğuş'un antrenörü Letonyalı Ainars Bagatskis'i takımın başantrenörlüğüne getirdi.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yeni başantrenörümüzün Ainars Bagatskis olduğunu açıklamaktan gurur duyarız." ifadesi yer aldı.

Darüşşafaka Doğuş'un başantrenörü David Blatt'ın birinci yardımcısı olan Ainars Bagatskis'in, 2018 sezonun sonuna kadar takımın başında olacağı bildirildi.

Ayrıca 49 yaşındaki teknik adam, bu sezon Maccabi Fox'un Lior Lubin, Rami Hadar ve Erez Edelshtein'dan sonra dördüncü başantrenörü oldu.

THY Avrupa Ligi'nde 14. hafta maçında Darüşşafaka Doğuş'a 86-84 yenilen Maccabi FOX, ligde 5 galibiyetle 14. sırada yer alıyor.

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