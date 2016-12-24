HAFTANIN MVP'Sİ LANGFORD

THY Avrupa Ligi'nde Rus temsilcisi Unics Kazan'ın ABD'li basketbolcusu Keith Langford, 14. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris'i 88-80 yenen Rusya'nın Unics Kazan takımında forma giyen Langford, 36 verimlilik puanıyla sezonun 14. haftasında MVP ödülüne layık görüldü.

Beşinci haftanın da en değerli oyuncusu seçilen Langford, Nando De Colo’dan sonra bu sezon 2 kez MVP seçilen ikinci oyuncu oldu.

Karşılaşmayı 26 sayı, 4 ribaunt ve 3 asist ve 2 top çalma ile tamamlayan 33 yaşındaki skorer oyuncu, iki sayılık atışlarda 9'da 7, üç sayı çizgisinin gerisinden 5'te 2, serbest atışlarda ise 8'de 6 isabetle oynadı.

Fenerbahçe'nin Nijerya asıllı ABD'li pota altı oyuncusu Ekpe Udoh 33 verimlilik puanıyla ikinci sırada yer aldı. ABD'li basketbolcu, takımının Rus ekibi CSKA Moskova'yı 95-79 yendiği maçta 17 sayı, 11 ribaunt, 2 top çalma ve 2 asistlik performans sergiledi.

Barcelona Lassa'nın pivotu Ante Tomic ise 32 verimlilik puanı ile üçüncü sırayı aldı. Hırvat basketbolcu, takımının İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı 89-75'lik skorla geçtiği maçta 19 sayı, 6 ribaunt, 1 top çalma ve 5 asistle oynadı.