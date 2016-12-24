ŞENOL GÜNEŞ: "HİÇ SAVUNMA YAPMADIK"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-0 kazandıkları Gaziantepspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Güneş'in açıklamaları şöyle:

"3 puana ihtiyacımız vardı. Oyunun hakimi bizdik. Kalite ve oyuncu üstünlüğü olarak da öndeydik. Tabii daha fazla gol atmamız, daha fazla pozisyona girmemiz gerekiyor. Rakibe çok fazla pozisyon verdik. Ghilas ve İlhan'la pozisyonları var. Tosic'i merkeze alarak önlem aldım. Şut atmamız gerekirken atmadık, atmamamız gerekirken attık. Hiç savunma yapmadık. Geriden başlayan ataklar direkt bizim kaleye geldi. Tamamına bakarsak daha farklı bitmesi gereken bir maçtı. Bu haliyle de kazanmayı hak ettik.

Frikikteki anlaşmazlık için: "Penaltı ve frikiklerde farklılıklar olabilir. Bugün tek Cenk'e yazdık. Oradaki hata Cenk'in. Ne olursa olsun vermemesi gerekiyordu. Penaltıyı neden Cenk atmadı, bunu soracağım. Bu pozisyonda hata yapıldı. Konuşacağım. Hata Cenk'in... Listede sadece onun ismi yazılıydı. Eğer atamayacağını düşünüp Oğuzhan'a verdiyse bilemem"