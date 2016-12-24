ÜZÜLMEZ: "EN AZ 2 STOPERE İHTİYACIMIZ VAR"

Beşiktaş yenilgisi sonrası Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "İyi bir mücadele bekliyordum, mücadele ettik. Takımda bir canlılık olduğu ortaya çıktı. Zor maç olacağını biliyorduk. Vodafone Arena'da oynamamız gerektiği gibi oynadık. 4-5 tane net pozisyonumuz var. Öne geçsek, bizim için avantaj olabilirdi. Verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımı tebrik ettim. 4 tane direkt oynayabilecek oyuncu kadroya katarsak, iyi olacak. En az 2 stopere ihtiyacımız var. Herkesin içi rahat olsun, bu takım çıkışa geçecektir" dedi.

İbrahim Üzülmez ayrıca, "Oyuncuların vakit geçirmesinden yana değilim. Beşiktaş'ın Deli İbo'su olarak yere yatıp maç kazanmak istemem, böyle düşüncelere sahip olmam Böylesine sevdiğim bir taraftarın önünde böyle bir düşüncede de olamam. Bizim yapımızda yere yatarak maç kazanmak yok. Yatarak maç kazanacaksak, hiç kazanmayalım" dedi.

