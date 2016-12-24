İLK YARININ LİDERİ BAŞAKŞEHİR!

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de sezonun 16 haftalık ilk bölümünü lider tamamladı.
Sezonun 16. hafta karşılaşmasında Adanaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in golünü 43. dakikada Attamah, maçın skorunu belirleyen golü ise 52. dakikada Adanaspor'dan Magaye attı. Puanını 36'ya yükselten Medipol Başakşehir, zirvedeki yerini korudu.
Gaziantepspor'u 1-0 yenen Beşiktaş ise ilk bölümü Medipol Başakşehir'in 1 puan gerisinde ikinci sırada bitirdi. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü 41. dakikada Aboubakar kaydetti.
Ligde oluşan puan durumu ve 16. haftanın diğer maçlarının programı şöyle:
- Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|16
|10
|6
|0
|31
|11
|20
|36
|2.
|BEŞİKTAŞ
|16
|10
|5
|1
|28
|13
|15
|35
|3.
|GALATASARAY
|15
|9
|3
|3
|25
|15
|10
|30
|4.
|FENERBAHÇE
|15
|8
|4
|3
|31
|12
|19
|28
|5.
|BURSASPOR
|15
|8
|3
|4
|19
|14
|5
|27
|6.
|ATİKER KONYASPOR
|15
|6
|6
|3
|20
|15
|5
|24
|7.
|OSMANLISPOR
|15
|5
|8
|2
|20
|16
|4
|23
|8.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|15
|4
|7
|4
|13
|11
|2
|19
|9.
|ANTALYASPOR
|15
|5
|4
|6
|14
|19
|-5
|19
|10.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|15
|5
|3
|7
|19
|23
|-4
|18
|11.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|15
|5
|3
|7
|21
|26
|-5
|18
|12.
|TRABZONSPOR
|15
|5
|3
|7
|12
|17
|-5
|18
|13.
|KASIMPAŞA
|15
|5
|3
|7
|17
|23
|-6
|18
|14.
|AKHİSAR BELEDİYESPOR
|15
|4
|5
|6
|10
|17
|-7
|17
|15.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|15
|3
|4
|8
|15
|26
|-11
|13
|16.
|GAZİANTEPSPOR
|16
|3
|2
|11
|15
|27
|-12
|11
|17.
|ADANASPOR
|16
|2
|4
|10
|13
|24
|-11
|10
|18.
|KAYSERİSPOR
|15
|2
|3
|10
|12
|26
|-14
|9
- Maç programı
Yarın:
13.30 Çaykur Rizespor-Osmanlıspor (Çaykur Didi)
16.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)
19.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom Arena)
26 Aralık Pazartesi:
19.00 Gençlerbirliği-Bursaspor (Ankara 19 Mayıs)
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Hüseyin Avni Aker)