BEŞİKTAŞ İLK YARIYI LİDER TAMAMLADI

Ligin ilk yarısının son haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Selçuklu Belediyespor-MYK Hentbol: 25-27
Amasya Taşova YİBO-Merzifon Belediyespor: 26-30
Antalyaspor-Nilüfer Belediyespor: 23-25
Maliye Piyango-Beşiktaş Mogaz: 21-36
Trabzonspor-Göztepe: 26-26
Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Aziziye Belediyesi Termalspor: 27-26
Beykoz Belediyespor-Bozokspor: 33-20
İlk yarının ardından oluşan puan durumu ise şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1-Beşiktaş Mogaz
|13
|13
|0
|0
|437
|343
|94
|26
|2-Azizeye Belediyesi Termalspor
|13
|10
|0
|3
|400
|355
|45
|20
|3-Merzifon Belediye Hentbol
|13
|10
|0
|3
|381
|346
|35
|20
|4-Beykoz Belediyespor
|13
|7
|4
|2
|357
|321
|36
|18
|5-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor
|13
|8
|1
|4
|379
|369
|10
|17
|6-Göztepe
|13
|7
|2
|4
|349
|334
|15
|16
|7-Nilüfer Belediyespor
|13
|6
|1
|6
|346
|340
|6
|13
|8-Antalyaspor
|13
|6
|1
|6
|353
|361
|-8
|13
|9-Bozokspor
|13
|5
|0
|8
|359
|381
|-22
|10
|10-Maliye Piyango
|13
|5
|0
|8
|318
|349
|-31
|9
|11-MYK Hentbol
|13
|4
|0
|9
|322
|358
|-36
|8
|12-Selçuklu Belediyespor
|13
|2
|0
|11
|371
|410
|-39
|4
|13-Amasya Taşova YİBD
|13
|2
|0
|11
|359
|402
|-43
|4
|14-Trabzonspor
|13
|0
|3
|10
|338
|400
|-62
|3