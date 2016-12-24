ANTALYASPOR'DAN BEŞİKTAŞ'A ETO'O YANITI!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Samuel Eto'o ile ilgili son gelişmeleri Lig TV Muhabiri Ömer Güvenç açıkladı.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Samuel Eto'o ile ilgili son gelişmeleri Lig TV Muhabiri Ömer Güvenç açıkladı.

Güvenç, "Antalyaspor, Beşiktaş'tan Eto'o karşılığında Ömer Şişmanoğlu ve Kerim Frei'ı bonservisleri ile istedi. Beşiktaş cephesinden ise Ömer'i verebiliriz, ama Kerim için devre arasında Şenol Güneş'in kararından sonra verebiliriz yanıtı geldi. Rıza Çalımbay, Antalyaspor başkanına 'Zaten bizim forvete ihtiyacımız vardı. Eto'o da giderse iki forvet isterim dedi' bu görüşmeden sonra da başkan, Eto'o'yu vermekten vazgeçti." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor yönetim kurulu üyesi Salih Peker de geçtiğimiz günlerde Radyospor'a, "Kerim Frei konuştuğumuz isimlerden." açıklamasında bulunmuştu.