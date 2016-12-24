Başakşehir'den hakeme tepki
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BAŞAKŞEHİR'DEN HAKEME TEPKİ

Başakşehir'den hakeme tepki

Göksel Gümüşdağ Medipol Başakşehir - Adanaspor maçının ardından açıklama yaptı.

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Kulüpler Birliği ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, son dönemde Türk futbolunun gündemine gelen 'video hakem' uygulamasının bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Adanaspor-Medipol Başakşehir maçında hakem Hüseyin Göçek'in, 72. dakikada Mossoro'nun attığı golü önce geçerli sayıp daha sonra iptal etmesinin ardından bir açıklama yaparak, son dönemde Türk futbolunun gündemine gelen 'video hakem' uygulamasının bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
Gümüşdağ, şunları söyledi:

"Tüm hakemlerimizin iyi niyetli olduğuna inancımız hala sürerken, bir süredir israrla hayata geçirilmesini talep ettiğimiz "video hakem" uygulamasını bir kez daha ve israrla gündeme getirmek zorundayız. Bu gece Başakşehir Futbol takımının ve aynı zamanda bütün iyi niyetleri ve olağanüstü çabalarıyla mütevazi şartlarda büyük düşlerin peşinden koşan herkesin, hazmetmesi kolay olmayan bir hayal kırıklığına uğratıldığı unutulmaması gereken bir gece oldu. Lütfen bu deklarasyonu, kaybedilen bir maçın arkasından yapılmış basit bir reaksiyon olarak görmeyin. Aksine, ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde en çok ihtiyaç duyulan adalet ve dürüstlük gibi değerleri kalıcı kılmak için yapılması gereken simgesel bir hatırlatma olarak görün. Daha kaliteli, daha yüksek donanımlara sahip bir hakem standardına ihtiyacımız olduğunu hepimiz biliyoruz. Kısa vadede hakem kalitemizi arttıramayacağımızı düşünüyorsak o zaman mutlaka video hakem uygulamasına geçmeliyiz"
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