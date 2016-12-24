Aboubakar'dan gol sevinci açıklaması!
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ABOUBAKAR'DAN GOL SEVİNCİ AÇIKLAMASI!

Aboubakar'dan gol sevinci açıklaması!

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vicent Aboubakar, attığı golle 1-0 kazandıkları Gaziantepspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vicent Aboubakar, attığı golle 1-0 kazandıkları Gaziantepspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Aboubakar'ın açıklamaları şöyle;

"Öncelikle taraftarlara ve medya mensuplarına teşekür ediyorum beni macın adamı sectikleri için. Bu maç zirveye tutunmak ve ikinci yarıya önde başlamak için çok önemliydi. İlk yarı arasına mutlu giriyoruz. Gol sevinci içimden gelen doğaçlama bir sevinçti ve bu sevinç ortaya çıktı. Futbolda hayatta olduğu gibi inişler çıkışlar var. Buraya adapte olmam zaman aldı. Ben şu an takıma iyi adapte olduğumu düşünüyorum. İyi bir ivme yakaladık  Ligin 2. sırasındayız zirveye tutunduk. Bu da birçok şeyi özetliyor."

 
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