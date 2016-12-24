ANKARAGÜCÜ, ANTALYA'DA İLK ÇALIŞMASINI YAPTI

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta Lig’in ilk yarısını lider tamamlayan Ankaragücü, bugün Antalya’da devre arası kampına başladı.
Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde ayağının tozuyla ilk antrenmanını yapan Sarı-Lacivertlilerde, morallerin yüksek olduğu görüldü.
Isınma hareketleri ile idmana başlayan Başkent ekibi, antrenmanın devam eden bölümünde pas çalışması yaptı.
Son bölümde serbest çalışma ile antrenmanı tamamlayan Ankaragücü, kamp çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Ankaragücü, 8 Ocak’ta kamp çalışmalarına son vererek, hazırlıklarını Beştepe Tesisleri’nde sürdürecek.