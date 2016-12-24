TÜRK TELEKOM, AKHİSAR'DAN MAĞLUP DÖNDÜ

Türkiye Basketbol Ligi 16. hafta karşılaşmasında Akhisar Belediye Türk Telekom'u konuk etti.
Devreyi 49-34 önde kapatan Akhisar maçı da 83-75 kazanarak ligdeki 7. galibiyetine ulaştı. Maç boyu %66 ile ikilik, %32 ile üçlük kullanan Manisa temsilcisi 18 top kaybı yaptı.
5 oyuncunun çift hanelere ulaştığı Akhisar Belediye'de Tyler Smith 23 sayı 9 ribaundla maçın yıldızı olurken, Reha Öz ve Sercan Topçu'dan 13'er sayılık katkı geldi.
Türk Telekom cephesinde Eugene Teague 24 sayı 12 ribaund 4 asist, Tywain McKee 19 sayı 6 ribaund 3 asistle oynadı.