Türk Telekom, Akhisar'dan mağlup döndü
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TÜRK TELEKOM, AKHİSAR'DAN MAĞLUP DÖNDÜ

Türk Telekom, Akhisar'dan mağlup döndü

Türkiye Basketbol Ligi 16. hafta karşılaşmasında Akhisar Belediyespor'a konuk olan Başkent ekibi Türk Telekom, maçtan 83-75 skorla mağlup ayrıldı.

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Türkiye Basketbol Ligi 16. hafta karşılaşmasında Akhisar Belediye Türk Telekom'u konuk etti.

Devreyi 49-34 önde kapatan Akhisar maçı da 83-75 kazanarak ligdeki 7. galibiyetine ulaştı. Maç boyu %66 ile ikilik, %32 ile üçlük kullanan Manisa temsilcisi 18 top kaybı yaptı.

5 oyuncunun çift hanelere ulaştığı Akhisar Belediye'de Tyler Smith 23 sayı 9 ribaundla maçın yıldızı olurken, Reha Öz ve Sercan Topçu'dan 13'er sayılık katkı geldi.

Türk Telekom cephesinde Eugene Teague 24 sayı 12 ribaund 4 asist, Tywain McKee 19 sayı 6 ribaund 3 asistle oynadı.

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