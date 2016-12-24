B.B Ankaraspor: 27 - Aziziye Bld. Termalspor: 26
﻿
Site İçi Arama
﻿

B.B ANKARASPOR: 27 - AZİZİYE BLD. TERMALSPOR: 26

B.B Ankaraspor: 27 - Aziziye Bld. Termalspor: 26

Erkekler Hentbol Süper Lig'de yapılan maçta Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor, Aziziye Belediyesi Termalspor'u 27-26 mağlup etti.

341 Okunma

Erkekler Hentbol Süper Lig'de yapılan maçta Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor, Aziziye Belediyesi Termalspor'u 27-26 mağlup etti.

Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 17-17 eşitlikle tamamlandı.

 

 
ETİKETLER
Ümit Özat: "Beraberliğe prim verilmesi ödüldür"
Çaykur Rizespor - Osmanlıspor maç kadroları belli oldu...
1
İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği'ne veda etti
Ankaragücü, Antalya'da ilk çalışmasını yaptı
Türk Telekom, Akhisar'dan mağlup döndü
TED Kolejliler üzmeye devam ediyor!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿