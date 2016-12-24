GENÇLERBİRLİĞİ 6 EKSİKLE ÇALIŞTI

Bursaspor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam eden Gençlerbirliği, günü akşam yaptığı tempolu antrenmanla tamamladı.
Antrenmana ısınma koşusu ile başlayan futbolcular daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yaptı.
Yaklaşık doksan dakika süren antrenman taktik çalışma ile son buldu.
Antrenmana tedavileri süren Rantie, Landel, Stancu ve Orhan katılmazken; Nihat Şahin ve Samuel Owusu takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.
Gençlerbirliği, Bursaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı son antrenmanla tamamlayacak ve İlhan Cavcav Tesisleri’nde kampa girecek.