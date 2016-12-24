Gençlerbirliği 6 eksikle çalıştı
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GENÇLERBİRLİĞİ 6 EKSİKLE ÇALIŞTI

Gençlerbirliği 6 eksikle çalıştı

Bursaspor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam eden Gençlerbirliği, günü akşam yaptığı tempolu antrenmanla tamamladı.

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Bursaspor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam eden Gençlerbirliği, günü akşam yaptığı tempolu antrenmanla tamamladı.

Antrenmana ısınma koşusu ile başlayan futbolcular daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yaptı.

Yaklaşık doksan dakika süren antrenman taktik çalışma ile son buldu.

Antrenmana tedavileri süren Rantie, Landel,  Stancu ve Orhan katılmazken; Nihat Şahin ve Samuel Owusu takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Bursaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı son antrenmanla tamamlayacak ve İlhan Cavcav Tesisleri’nde kampa girecek.
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