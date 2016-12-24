OSMANLISPOR, Ç. RİZESPOR HAZIRLIKLARINI BİTİRDİ

Sezonun ilk yarısının son maçında yarın Çaykur Rizespor’la karşılaşacak olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında yarın Çaykur Rizespor’a konuk olacak Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Öğlen saatlerinde Ankara’dan havayoluyla Trabzon’a geçen ve Trabzon’dan da karayoluyla Rize’ye geçen Başkent ekibi, akşam saatlerinde son antrenmanına çıktı.
Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri’nde yapılan haftanın son antrenmanı yaklaşık olarak 1 saat sürdü.
Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki antrenmana Mor-Sarılı oyuncular ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Daha sonra isabetli pas çalışmasına geçen Başkent ekibi, 7’ye 2 top kapma oyununun ardından saha kenarında yapılan sprint çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.