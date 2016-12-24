Beşiktaş 1 - Gaziantepspor 0
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BEŞİKTAŞ 1 - GAZİANTEPSPOR 0

Beşiktaş 1 - Gaziantepspor 0

Spor Toto Süper Lig 16. haftasında Beşiktaş ile Gaziantepspor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı.

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Beşiktaş 1 - Gaziantepspor 0

Spor Toto Süper Lig 16. haftasında Beşiktaş ile Gaziantepspor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı.

Beşiktaş: Fabricio Agosto, Dusko Tosic, Luiz Rhodolfo (72' Andreas Beck), Marcelo Guedes, Gökhan Gönül, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan (53' Gökhan İnler), Vincent Aboubakar, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (89' Kerim Frei)

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gaziantepspor: Gökhan Değirmenci, Musa Nizam, Bart Van Hintum, Frantisek Rajtoral, Barış Yardımcı, Muhammed Ildiz (71' Doğanay Kılıç), Abdülkadir Kayalı, İlhan Parlak (63' Davy Angan), Mohammed Fatau, Evans Kangwa (86' Orkan Çınar), Nabil Ghilas

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Hakem: Serkan Çınar, Cem Satman, Mehmet Cem Hanoğlu, Volkan Bayarslan

Gol: DK 41: Vincent Aboubakar (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: DK 83: Evans Kangwa (Gaziantepspor), DK 90: Musa Nizam (Gaziantepspor)

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