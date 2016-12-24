BEŞİKTAŞ 1 - GAZİANTEPSPOR 0

Beşiktaş 1 - Gaziantepspor 0
Spor Toto Süper Lig 16. haftasında Beşiktaş ile Gaziantepspor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı.
Beşiktaş: Fabricio Agosto, Dusko Tosic, Luiz Rhodolfo (72' Andreas Beck), Marcelo Guedes, Gökhan Gönül, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan (53' Gökhan İnler), Vincent Aboubakar, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (89' Kerim Frei)
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Gaziantepspor: Gökhan Değirmenci, Musa Nizam, Bart Van Hintum, Frantisek Rajtoral, Barış Yardımcı, Muhammed Ildiz (71' Doğanay Kılıç), Abdülkadir Kayalı, İlhan Parlak (63' Davy Angan), Mohammed Fatau, Evans Kangwa (86' Orkan Çınar), Nabil Ghilas
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Çınar, Cem Satman, Mehmet Cem Hanoğlu, Volkan Bayarslan
Gol: DK 41: Vincent Aboubakar (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: DK 83: Evans Kangwa (Gaziantepspor), DK 90: Musa Nizam (Gaziantepspor)
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