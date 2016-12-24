Serinin ilk maçı Halkbank'ın
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SERİNİN İLK MAÇI HALKBANK'IN

Serinin ilk maçı Halkbank'ın

2016–2017 Voleybol Sezonu’nda ilk kez Kupa Voley adıyla oynanan Türkiye Kupası’nda birinci bölüm eşleşmelerinde Beşiktaş ile karşılaşan Halkbank ilk maçtan 3-0 galip ayrıldı.

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SALON: TVF Başkent         

Hakemler: Zeki Bocutcu, Salim Bektaş

Halkbank ANKARA: Seda, Ana, Hande Naz, Tutku Burcu, Salas, Iuliia, Derya (L),

Beşiktaş:  Çağla, Tuğba, Zehra, Lise Van, Helena, Yasemin, Merve(L), Bihter, Dilara, Gizem, Hümay

Setler: 25-23, 25-20, 25-19

Süre: 1.22 (28, 27, 27)

2016–2017 Voleybol Sezonu’nda ilk kez Kupa Voley adıyla oynanan Türkiye Kupası’nda birinci bölüm eşleşmelerinde Beşiktaş ile karşılaşan Halkbank ilk maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Halkbank maça 5-1'lik skorla başladı. Ankara ekibi köşelerden yaptığı ataklarla rakibine karşı file önünde üstünlük kurdu. Beşiktaş iyi servislerle Halkbank'ı hataya zorlasa da Başkent ekibi ilk seti 25-23 kazandı.

İkinci sette oyun daha dengeli başladı. Mücadele, setin sonuna kadar karşılıklı sayılarla devam etti. Halkbank, Ana'nın iyi hücumlarıyla ikinci seti 25-20 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sette Halkbank rakibine karşı üstün oyununu devam ettirdi. Seti 25-19 maçı da 3-0 kazandı.

Eşleşmenin rövanş maçı 28 Aralık Çarşamba, saat 14.00'te İstanbul'da oynanacak.

İyi ki doğdun Fulden

Maçın bitiş düdüğünün ardından, Halkbank’ta doğum günü olan Fulden Ural’a doğum günü sürprizi yapıldı. Fulden, yeni yaşına girmesini, galibiyet sevinci ile birlikte file önünde kutladı.

Galibiyet önemli

Halkbank’ta Antrenör Cengiz Akarçeşme, ilk maçı kazanmanın önemli olduğunu belirterek, “İyi oynadık. Fakat henüz hiç bir şey bitmedi. Daha da iyi oynamamız gerekiyor. Bunu da yapacak potansiyelimiz var. Sakatlarımız da iyileştiğinde, ikinci maçtan da galibiyetle ayrılacağımızı umut ediyoruz” diye konuştu.

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